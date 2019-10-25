Подросток умер во сне после вакцинирования в США

13-летний подросток из Мичигана Джейкоб Клиник умер во сне через несколько дней после получения второй дозы вакцины против коронавируса Pfizer, передает zakon.kz.

Дело в настоящее время расследуется, и пока расследование не будет завершено, назначать конкретную причину смерти преждевременно, - приводит lenta.ru слова специалиста по связям с общественностью целевой группы CDC по вакцинации против COVID-19 Марты Шаран.

По данным издания, подросток получил вторую дозу вакцины 13 июня и умер во сне ночью 15 июня.

Он скончался посреди ночи дома, - сказала тетя мальчика Тэмми Бураджес.

По ее словам, после получения второй дозы у ее племянника появились общие поствакцинальные симптомы, такие как усталость, жар и боль в животе, однако она отметила, что симптомы не были достаточно серьезными, чтобы вызывать беспокойство.

Похороны подростка состоялись через три дня после того, как консультативный комитет CDC сообщил о "вероятной связи" между вакцинами Pfizer и Moderna против COVID-19 и риском миокардита - воспаления сердца - у молодых людей. По данным СМИ, родителям Клиника сказали, что, согласно результатам предварительного вскрытия, его сердце увеличилось в размерах, когда он умер, но судмедэксперт округа Сагино не смог подтвердить эти утверждения, - резюмируется в сообщении.