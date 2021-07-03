Какая погода ожидает казахстанцев 4 июля

Синоптики предоставили прогноз погоды на 4 июля, сообщает zakon.kz.

В северной половине и в западной части страны, а также в горных районах юга и юго-востока республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются кратковременные дожди с грозами, на западе днем - с градом. На остальной территории РК сохранится жаркая погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Днем в Западно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, днем в Кызылординской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области - с пыльной бурей.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Акмолинской, Кызылординской, Атырауской областях сохраняется сильная, местами очень сильная жара. Днем в Туркестанской, Мангыстауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, местами в Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Актюбинской, на большей части Атырауской, Жамбылской, Костанайской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей, в отдельных районах Акмолинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.