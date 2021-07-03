Казахстанец в паре с голландцем одержал победу над первыми ракетками мира

Казахстанец Андрей Голубев стал настоящей сенсацией на "Уимблдоне", передает zakon.kz.

Во втором круге на травяной корт вышли седьмые сеянные, экс-1-я ракетка мира в парном разряде Джейми Маррей (Великобритания) и экс-2-я ракетка планеты Бруно Соарес (Бразилия). Им противостояли наш Андрей Голубев и Робин Хасе (Нидерланды). В этой игре победу одержал казахстанско-нидерландский дуэт со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:2, - сообщает пресс-служба ФТК.

Джейми и Бруно вместе выступают с 2016 года. За это время выиграли 10 турниров, в том числе, два "Больших шлема" - Australian Open и US Open. Но сегодня уступили. В первом сете Голубев/Хасе были ближе к победе, но несколько невынужденных ошибок привели к поражению на тай-брейке. Однако Андрей и Робин в восьмом гейме второго сета смогли реализовать нужный брейк-пойнт, а затем удержали свою подачу и сравняли счет по партиям.

В решающем игровом отрезке Голубев/Хасе буквально "смяли" именитых соперников и обеспечили себе не только победу, но и выход в 1/8 финала.

За 1 час и 59 минут игрового времени Голубев/Хасе шесть раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из семи. В четвертом круге престижного турнира они встретятся с Симоне Болелли (Италия)/Максимо Гонсалес (Аргентина).