Шесть человек стали жертвами крушения самолета на юге Гаити

На борту легкомоторного самолета находились шесть человек, все они погибли около города Порт-о-Пренса, передает zakon.kz о ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, среди них двое граждан соседней Доминиканской Республики, - говорится в сообщении.

Власти ведут расследование причин инцидента.