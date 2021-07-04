Шесть человек стали жертвами крушения самолета на юге Гаити

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2 февраля 2020
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На борту легкомоторного самолета находились шесть человек, все они погибли около города Порт-о-Пренса, передает zakon.kz о ссылкой на ТАСС.
По предварительным данным, среди них двое граждан соседней Доминиканской Республики, - говорится в сообщении.
Власти ведут расследование причин инцидента.
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