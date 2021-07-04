В годовщину смерти отца Хабиб обратился к поклонникам

Российский боец Хабиб Нурмагомедов написал трогательное обращение к своим подписчикам в соцсети, передает zakon.kz.

Сегодня уже год, как отца нет с нами. Это событие увеличило мое убеждение в том, что в этом мире нам ничего не принадлежит - ни наши дети, ни наши родители, ни наше имущество. Все, что мы имеем - все временно. Все принадлежит одному Аллаху и к Нему будет наше возвращение, привязывайте свои сердца к Аллаху, оставайтесь больше наедине с ним, ведь придет время и всех нас положат в могилу, где мы будем одни, где не будут наши друзья, родственники, имущество и наши связи, только наши дела и отчет, - написал Нурмагомедов в Instagram.

Читайте также: Хабиб уходит из спорта, отстояв титул чемпиона

В октябре 2020 года у него состоялся бой с американцем Джастином Гейджи. Затем в интервью Хабиб не смог сдержать слез и заявил, что это был его последний бой и он уходит из большого спорта. После смерти отца он обещал матери больше не драться.