Японский министр предупредил США о новом Перл-Харборе из-за российских учений

Замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма утверждает, что военные учения России в районе Гавайских островов должны вызывать настороженность, сообщает zakon.kz.

В связи с этим он напомнил Вашингтону о японском нападении на Перл-Харбор во времена Второй мировой войны, передает Daily Expres.

Я не хочу напоминать об этой атаке, но к учениям русских следует отнестись с осмотрительностью. замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма

Таким образом он провел параллель между действиями России у границ США и нападением на Перл-Харбор.

По его мнению, Россия проводит учения в координации с Китаем, и добавил, что холодная война "все еще продолжается".

21 июня боевые корабли Тихоокеанского флота России вместе с морской авиацией в ходе учений в центральной части Тихого океана отработали условный удар крылатыми ракетами по наземным объектам условного противника.

Всего в непосредственной близости от США оказалось около 20 российских судов, а также военная авиация, которая практиковалась в уничтожении кораблей противника.