Трамп: США потеряют энергонезависимость через две недели

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на митинге в Флориде по случаю Дня Независимости, заявил, что США в ближайшее время могут потерять энергонезависимость, сообщает zakon.kz.

Об этом он заявил в ходе выступления на митинге во Флориде, передает Fox News.

Трамп отметил, что при его администрации США не зависели от поставок углеводородов.

Нам не нужен был Ближний Восток, нам не нужна была Россия, нам никто не был нужен. Дональд Трамп

Он указал на сокращение правительством использования традиционных энергоресурсов, в первую очередь - нефти и газа, и выразил уверенность, что Соединенные Штаты планируют приостановить бурение и перейти на ветряные турбины, а это выгодно Китаю и Германии, которые их производят.

Еще две недели, и вы больше не будете энергонезависимыми. Дональд Трамп

Администрация президента США Джо Байдена в январе ввела мораторий на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений. В июне его действие было приостановлено судом по требованию республиканцев.