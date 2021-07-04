30 лет спустя - как выглядят 15 красавчиков из 90-х

Эпоха 1990-х подарила немало фильмов, сериалов и музыкальных групп, в которых играли и пели неописуемые красавчики. Смесь харизмы и таланта помогла им и другим молодым людям из этого списка долгое время оставаться предметом воздыханий множества поклонниц, сообщает zakon.kz.

Ник Картер (41 год)

Ник Картер — самый молодой участник группы Backstreet Boys.

Робби Уильямс (47 лет)

В 1990-х Робби Уильямс прославился как певец и автор песен группы Take That.

Мэтт Диллон (57 лет)

В 1998 году актер исполнил главную роль в детективном триллере "Дикость".

Кайл Маклахлен (62 года)

С 1990 по 1991 год актер играл в сериале "Твин Пикс" Дейла Купера.

Ник Лаше (47 лет)

В конце 90-х Ник Лаше состоял в группе 98 Degrees, участие в которой и сделало его знаменитым.

Эндрю Киган (42 года)

Актер известен ролью Джоуи Доннера в фильме "10 причин моей ненависти".

Девон Сава (42 года)

Девон Сава — канадский актер, который играл Каспера в человеческом обличии в одноименном фильме.

Джейси Шазе (44 года)

Джейси Шазе — солист группы NSYNC, в которой также состоял Джастин Тимберлейк.

Кристиан Слейтер (51 год)

Кристиан Слейтер играл репортера Дэниэла Моллоя в фильме "Интервью с вампиром".

Брэндон Куинн (43 года)

Актер запомнился зрителям главной ролью в сериале "Томми-оборотень".

Рики Мартин (49 лет)

Мартин — исполнитель бессмертного хита "Livin’ la Vida Loca".

Себастьен Рош (48 лет)

Французский актер стал известным благодаря роли Кристиана в сериале "Элен и ребята".

Тьяго Ласерда (43 года)

Бразильский актер, который играл одну из главных ролей в сериале "Земля любви".

Карл Урбан (49 лет)

Задолго до съемок во "Властелине колец" актер играл в сериале "Зена — королева воинов".

Джуд Лоу (48 лет)

В 1997 году актер снялся в биографической драме "Уайльд", после чего его карьера пошла вверх.

Источник: AdMe