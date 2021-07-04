Стрельба в авто высокопоставленного полицейского: подозреваемый задержан

Подозреваемый в стрельбе в автомобиль замначальника ДП Алматинской области задержан, сообщает zakon.kz.

2 июля в результате оперативно-розыскной деятельности был задержан подозреваемый в совершении преступления - 34-летний гражданин Ж.

Также в рамках расследования обнаружена и изъята автомашина, на которой он передвигался. В порядке статьи 128 УПК РК подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается. пресс-служба ДП Алматинской области

Конфликт из-за нарушения ПДД возник на трассе Алматы - Оскемен между водителями. Тогда неизвестные на автомобиле выстрелили несколько раз из неустановленного оружия в машину, в которой находился первый заместитель начальника ДП Алматинской области Ержан Оразбеков, после чего скрылись.