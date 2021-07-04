В Атырауской области усилен карантин

Главный государственный санитарный врач Атырауской области внес изменения в постановление об ограничительных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

Согласно им, ограничиваются время и режим деятельности социально-экономических объектов.

Не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора переводятся на дистанционную работу.

При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев.

Банки, отделения АО "Казпочта", центры обслуживания населения (ЦОНы), в том числе спецЦОНы, будут работать с 9:00 до 18:00 в будние дни. До 13:00 в субботу. В воскресенье работать не будут.

Торговые дома и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети смогут работать только в будние дни с 10:00 до 19:00 (заполняемость не более 30% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв. м на посетителя). В субботу и воскресенье работать не будут (за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, пунктов для массовой вакцинации против COVID-19, расположенных в них).

Запрещается работа размещенных в ТРЦ аттракционов, игровых площадок, игровых центров, объектов общественного питания. Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, режим работы с 10:00 до 19:00.

Объекты общественного питания, в том числе летние площадки, будут работать с 7:00 до 20:00 в будние дни. В субботу и воскресенье работать не будут.

Для объектов общественного питания, в том числе банкетных залов (обслуживание по типу ресторанов и кафе), участвующих в проекте Ashyq, режим работы внутри помещения и на открытом воздухе в будние и выходные дни с 7:00 до 22:00.

Постановление вступает в силу с 00:00 5 июля 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь