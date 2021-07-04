В Уральске открылся новый детский сад

В Уральске Западно-Казахстанской области состоялось открытие частного ясли-сада "SABI" на 200 мест, сообщает zakon.kz.

В предверии Дня столицы и к 30-летию независимости Республики Казахстан в областном центре открылся еще один детский сад. Это хорошая новость для социально-экономического развития нашего региона, ведь дети - наше будущее, и мы должны приложить все силы для их воспитания и обучения, заложить основы для дальнейшего образования. Отрадно, что местные предприниматели перепрофилируют свой бизнес, делают акцент на образовательные учреждения, вносят свой неоценимый вклад в развитие области. В 2021 году по Уральску объем финансирования детских дошкольных учреждений вырос до 2 миллиардов 200 миллионов тенге, строятся новые детсады, что позволит охватить еще 5000 детей. Всего в областном центре работают 143 детских сада, из которых половина - частные. Благодаря стараниям местного предпринимателя давно пустующее здание обрело второе дыхание. Это принесет огромную пользу обществу в таком нужном и благородном деле, как воспитание детей. аким города Уральск Абат Шыныбеков

Частный ясли-сад "SABI" будет работать по принципу смешанного языка обучения и воспитания детей. Как отметила руководитель ТОО "BatysSabi" Салтанат Лепесова, директор детского сада, проект был поддержан ВТБ банком и фондом "Даму" на сумму 140 млн тенге. На эти средства было приобретено здание, дополнительно на 50 млн тенге проведена работа по реконструкции помещения. Проектная мощность двухэтажного объекта - 200 мест, площадь - почти тысяча квадратных метров, в детском саду функционируют 8 групп.

В нашем ясли-саду имеются оборудованный музыкальный зал, зал хореографии, также для общего укрепления здоровья детей мы оборудовали солевую шахту, построили бассейн. Полностью укомплектован штат детского сада профессионалами с необходимым специальным образованием, действует кабинет психолога, также дети будут изучать языки: казахский, английский, русский, и есть кабинет Монтессори. Питание 5-разовое, все продукты свежие, овощи и фрукты местного производства. Закуплены канцтовары, игрушки и так далее. Рабочий день - с 7 утра до 19 часов, что очень удобно для родителей. В среднем оплата составляет 25-30 тысяч тенге. Салтанат Лепесова

Стоит отметить, что за 5 лет данное ТОО уже открыло 6 детских садов. Это семейный бизнес, который нацелен на всесторонний охват детей дошкольным образованием и обучением по самым современным стандартам.

Камила Талгат