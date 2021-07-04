Полицейские прокомментировали конфликт своих сотрудников с жителями Актау

Полицейские задержали водителя иномарки в Актау. Это привело к конфликту с его знакомыми. Инцидент попал на видео, сообщает zakon.kz.

Водителя арестовали на 15 суток за езду в пьяном виде, передает Lada.kz.

На снятом в 3Б микрорайоне кадрах видно, как стражи порядка пытаются задержать мужчину, но тот оказывает сопротивление. При этом окружающие вмешиваются в происходящее и устраивают потасовку с полицейскими, требуя отпустить водителя.

В Департаменте полиции Мангыстауской области прокомментировали произошедшее.

При патрулировании заданного маршрута экипажем батальона патрульной полиции Управления полиции города Актау 1 июля был остановлен водитель автомашины Chevrolet Lacetti за нарушение правил дорожного движения. При проверке документов от водителя исходил запах алкоголя. Сотрудники полиции попросили его выйти из автотранспорта и пересесть на пассажирское кресло, так как было подозрение, что он находится в алкогольном опьянении, однако водитель вытащил ключи из замка зажигания и отказался их предоставить. пресс-служба ДП Мангыстауской области

Позже в отношении водителя был составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения".



Запечатленные на видео участники потасовки были привлечены к административной ответственности по статье 667 КоАП РК "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального государственного органа".