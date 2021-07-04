Токаев принял участие в церемонии открытия памятника лидерам движения "Алаш"

Президент принял участие в церемонии открытия памятника Алихану Бокейхану, Ахмету Байтурсынулы и Миржакыпу Дулатулы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу и выступил перед участниками торжественной церемонии. Глава государства назвал символичным открытие памятника деятелям движения "Алаш" в год 30-летия независимости Казахстана и в канун Дня столицы.

Алихан – государственный деятель, возглавлявший правительство Алашорды. Ахмет – известный педагог, ставший духовным учителем нации. Миржакып – талантливый писатель, автор книги "Оян қазақ" и первого казахского романа, в котором получила воплощение идея национального единства. Все они – выдающиеся исторические личности. Этот памятник – дань уважения всем героям движения "Алаш". Касым-Жомарт Токаев

Напомнив, что слово "Алаш" считается сакральным у казахов, Касым-Жомарт Токаев отметил огромный вклад деятелей движения "Алаш" в духовное возрождение нации.

Слово "Алаш" всегда было священным для нашего народа. В начале прошлого века лидеры нации объединились вокруг идеи "Алаш". Они многое сделали для освобождения и процветания нашей страны. Они пробудили дух людей и преобразовали их мировоззрение. Они способствовали сохранению целостности нашей территории. Они подняли родную литературу и культуру на небывалый уровень. Они внесли вклад в интеллектуальный подъем. Деятели "Алаш", несмотря на трудности их времени, возродили идею государственности казахского народа. Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что благодаря обретению независимости удалось вернуть честные имена выдающихся деятелей движения "Алаш", которые были подвергнуты репрессиям, а их труды были преданы забвению.

К сожалению, почти все они были объявлены врагами народа и стали жертвами репрессий. Их труды были уничтожены, и на протяжении многих лет было запрещено называть их имена. Однако наш народ смог восстановить имена своих великих сыновей. За годы Независимости история движения "Алаш" и его духовное наследие были кардинально пересмотрены. Несколько лет назад мы отметили 100-летие автономии "Алаш". В этом году 155-летие Алихана Бокейхана празднуется в рамках юбилея Независимости. Мы возрождаем имена деятелей "Алаш" и дадим достойную оценку их исторической роли. Моим Указом создана государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Касым-Жомарт Токаев

В своем выступлении глава государства обратил внимание на необходимость всестороннего изучения трудов лидеров национально-освободительного движения.

Исследования в рамках алашеведения должны максимально широко охватить творческое наследие деятелей "Алаш". С каждым годом мы все больше осознаем значимость того, что они сделали. Их деяния никогда не потеряют своего значения, поскольку интересы своего народа, благополучие страны – это вечные ценности. Касым-Жомарт Токаев

В завершение Касым-Жомарт Токаев отметил, что мечта лидеров движения "Алаш" о независимом государстве и установлении равноправных отношений с миром сбылась, и сегодня наша страна стала полноправным членом международного сообщества.