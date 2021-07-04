Dombyra party прошло в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

Участники программы "Медаль Елбасы" провели Dombyra party к Национальному дню домбры в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, передает zakon.kz.

Участники Программы "Медаль Елбасы" и студенты-музыканты исполнили на домбре кюи известных казахских народных композиторов для горожан и гостей города. Прозвучали известные кюи "Адай", "Балбырауын", "Сарыарқа", "Әкетолғауы", "Султан", "Кішкентай" и другие, - рассказали представители ОЮЛ "Конгресс молодежи Казахстана" и КФ "Академия Елбасы".

По словам организаторов, данное мероприятие - возможность повысить интерес молодежи к искусству и наследию казахского народа.

Интерес нашего народа и молодежи к традиционному искусству растет, и сегодняшний праздник домбры является ярким тому доказательством. Ведь благодаря поддержке интереса молодежи к традициям и любви к национальным инструментам мы поддерживаем нашу национальную идентичность. И как сказал Нурсултан Абишевич, домбра - инструмент, сопровождающий нас в моменты радости, триумфа и побед, так пусть будет много побед у наших граждан! - рассказала менеджер Программы "Медаль Елбасы" Альбина Мажит.

Исполнителями выступили школьники и студенты.

Я очень рада, что участвую с другими ребятами, но больше всего меня радует, с каким удовольствием слушали нас гости и жители столицы. Их улыбки стали для нас самой большой наградой. Думаю, что сегодня наша небольшая праздничная программа стала праздником души и сердца, - поделилась Құралай Айшабибі.

Напомним, праздник был учрежден Указом Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в 2018 году. Он отмечается каждый год в первое воскресенье июля, в этом году этот день выпал на 4 июля.