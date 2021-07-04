76-летний дедушка пострадал при пожаре в Актау

Пенсионер получил 68-70% ожогов головы, лица, верхних и нижних конечностей, а также спины и грудной клетки, передает zakon.kz.

Огнеборцы эвакуировали девять жильцов дома, в числе которых было четверо детей, в безопасное место. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 15:30. В тушении были задействованы 11 человек личного состава и четыре единицы пожарной техники, - пишет "Лада".

По информации ДЧС региона, сообщение о пожаре в дежурную часть поступило 3 июля в 15:14.

В данное время пострадавший находится в реанимации.

В настоящее время мужчина подключен к аппарату ИВЛ. Состояние расценивается как крайне тяжелое, - отметили в Управлении здравоохранения Мангыстауской области.