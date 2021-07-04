Крупный пожар разгорелся в курортном отеле в Алматинской области

Кровля известного курортного отеля горела в регионе, передает zakon.kz.

4 июля текущего года в 12.39 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Панфиловском сельском округе Талгарского района на территории Park Resort "Восемь озер" произошло задымление кровли здания, - рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

На месте пожара работали 13 человек личного состава и три единицы техники.

По прибытии на место вызова было установлено, что произошло короткое замыкание электропроводов с последующим возгоранием кровли на площади 100 кв. м. Пожар ликвидирован до прибытия противопожарных подразделений, - отмечается в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.