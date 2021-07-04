Китайские космонавты вышли в открытый космос впервые за много лет

По состоянию на 11:02 по пекинскому времени китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли в открытый космос из узловой кабины основного модуля "Тяньхэ" китайской космической станции для осуществления внекорабельной деятельности, передает zakon.kz.

Лю Бомин открыл дверцу люка узловой кабины в воскресенье в 08:11. Космонавты одеты в космические скафандры для внекорабельной деятельности нового поколения китайского производства под названием "Фэйтянь" ("Полет в космос"). Лю Бомин и Тан Хунбо, находясь в открытом космосе, выполнили ряд задач, включая установку удерживающих устройств для ног и внекорабельной рабочей площадки на механическом рычаге, - приводит Синьхуа слова представителей Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.

По состоянию на 12:09 они завершили подъем внекорабельной панорамной камеры.

С помощью механического рычага они продолжают совместно выполнять работу по сборке соответствующего внекорабельного оборудования космической станции. Третий космонавт Не Хайшэн остается в основном модуле, оказывая Лю Бомину и Тан Хунбо содействие в осуществлении внекорабельной деятельности, - пишет издание.

Три космонавта были отправлены в космос с помощью пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-12" 17 июня этого года.