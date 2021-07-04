Пляж в парке отдыха близ Алматы закрыли из-за смерти ребенка

10-летнего мальчика без сознания достали из воды на территории популярного парка отдыха Первомайские пруды, передает zakon.kz.

4 июля текущего года в 15.30 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Туймебай Илийского района на территории Первомайских прудов извлечен из воды мальчик, 2011 года рождения, и передан работникам скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе ДЧС

К сожалению, ребенок скончался, не приходя в сознание.

Дорогие друзья, произошло чрезвычайное происшествие! На сегодняшний день 4 июля пляж закрыт. Всем гостям будут возвращены деньги. После выяснения обстоятельств мы опубликуем официальное заявление. Просим отнестись с пониманием, - написало в Instagram руководство парка отдыха.