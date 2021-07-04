Пыльная буря дошла до села в Мангистауской области

Жители Бейнеу сообщили, что вечером 4 июля около 19:30 в селе начала подниматься пыль, передает zakon.kz со ссылкой на "Ладу".
Рассылки от службы спасения 112 по поводу возникновения пыльных бурь 4 июля в регионе не было, - говорится в сообщении.
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Видимость на улицах стала крайне низкой. Водители сняли видео, на котором можно оценить масштаб природного явления.
Служба спасения сообщает, что 5 и 6 июля в Мангистауской области возможна угроза степного пожара.
К слову, 3 июля жители Жанаозена жаловались на низкую видимость на дорогах из-за поднявшейся пыльной бури.
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