До 8 тыс. жителей столицы получают прививку от КВИ в сутки

Количество вакцинируемых в Нур-Султане выросло в пять раз, передает zakon.kz.

Мы работаем с тремя видами вакцин. Даже если на одном пункте вакцинации возникает дефицит какой-то вакцины, то препарат сразу привозится буквально в течение часа со склада управления здравоохранения. Мы следим за остатками вакцин, и ежедневно, иногда и два раза в день, пополняются эти запасы. 9 поликлиника начала работу на пункте вакцинации в ТРЦ «Абу Даби Плаза» в апреле, за это время только здесь от коронавируса привились до 10 тыс. граждан, - рассказала заместитель директора городской поликлиники №9 Дана Абильгазина.

По данным пресс-службы столичного акимата, на 4 июля текущего года в столице первый компонент вакцины от КВИ получили свыше 248 тыс. человек, полную иммунизацию - более 157 тыс. граждан.