Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) заявила, что на ее морских платформах на Каспии аварий не происходило, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

На наших морских платформах никаких аварий не происходило. Они продолжают работать в штатном режиме, - сообщил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

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Таким образом компания прокомментировала распространенную ранее видеозапись взрыва в Каспийском море. Очевидцы предполагали, что взрыв произошел на одной из морских платформ.

Наше первичное предположение в связи со взрывом, наблюдаемым в море в направлении (поселка) Алят: произошло извержение грязевого вулкана, - добавил Ахмедов.