Хакеры взломали созданную командой Трампа соцсеть "ради смеха"

Неизвестные взломали несколько аккаунтов в социальной сети Gettr, созданной Джейсоном Миллером, бывшим пресс-секретарем и помощником экс-президента США Дональда Трампа, сообщает zakon.kz.

Хакерской атаке подверглась учетная запись самого Миллера, а также аккаунты экс-госсекретаря США Майкла Помпео и помощника Трампа Стивена Бэннона, а также других лиц из окружения 45-го президента США, пишет Business Insider.

Имена учетных записей были изменены. В новых названиях приводились призывы к "освобождению Палестины". Как отмечает портал, ответственность за атаку взял на себя пользователь, который именует себя в интернете Джуба Багдад (JubaBaghdad). Он утверждает, что взломал записи "ради смеха", поскольку это было просто с технической точки зрения. В публикации уточняется, что спустя несколько часов после атаки аккаунтам были возвращены первоначальные имена.

1 июля стало известно, что команда экс-президента Трампа запустила новую социальную сеть Gettr в качестве альтернативы ныне существующим.

Новая интернет-платформа позиционирует свою миссию как "борьбу с культурой отмены" и займется продвижением "здравого смысла", "защитой свободы слова", а также борьбой с "монополиями в соцсетях и созданием настоящего рынка идей".