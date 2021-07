Взрыв уничтожил химический завод в Таиланде

На химическом заводе в пригороде Бангкока в Таиланде произошел мощный взрыв. Пока известно о 20 пострадавших, сообщает zakon.kz.

Как пишет газета Bangkok Post, взрыв произошел около 02:50 по местному времени. На территории завода располагалось шесть складов, в которых хранилось 50 тонн химикатов. За взрывом последовал пожар, охвативший всю фабрику и строения в радиусе километра.

Район, который административно относится к провинции Самутпракан, расположен в нескольких километрах от бангкокского международного аэропорта Суваннапхуми. Взрывная волна выбила дверные и оконные рамы и вызвала разрушения в помещениях в радиусе километра от места взрыва, и выбила стекла в окнах в радиусе двух – двух с половиной километров от химзавода.

Сейчас пожарным удалось взять пламя под контроль, однако над зданием поднимается черный дым.

Fire factory chemical product Crash In Samut Prakan Near Suvarnaphumi Airport .Bombing At 3am This house approximate Damaged large-scale Officials are working to resolve the situation. #Thailand #ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว #Bangkok #explorsion pic.twitter.com/cYmBjWsGB9