Умер легенда советского ТВ – диктор программы "Время"

Бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров умер в возрасте 74 лет, сообщает zakon.kz.

О смерти диктора сообщила в Facebook его коллега Алла Данько.

Умер он позавчера. Он очень хороший был человек, интеллигентный, ровный в отношениях <…>, Юра первым сообщил о ГКЧП в стране, когда под окнами телецентра стояли два танка и появились автоматчики… Рано, Юра! Скорблю!" Алла Данько

Юрий Петров родился 26 февраля 1947 года. В 1968 году он стал выпускником Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. С 1982 по 1995 год работал диктором Центрального телевидения. Был ведущим новостных выпусков, в том числе программы "Время" на Первом канале, также озвучивал различные передачи и фильмы.