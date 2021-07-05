Жителей Сочи хотят эвакуировать из-за стихийного бедствия

5 июля 2021, 17:25
Фото: kuban.kp.ru

Из-за сильных ливней поднялся уровень воды в реках Хорота и Мацеста, передает zakon.kz.

Власти предупредили, что жителям, возможно, придется эвакуироваться, - говорится в сообщении РБК.

Жители активно публикуют в соцсетях последствия потопа и с ужасом подсчитывают предполагаемый ущерб.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?