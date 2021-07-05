Коллектив столичного автопарка полностью вакцинировался от COVID-19

Все сотрудники столичного автобусного парка №3 прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Вакцинацию сотрудников автопарка на рабочих местах проводила выездная бригада, организованная столичным Управлением общественного здравоохранения. Для желающих привиться развернули отдельный прививочный кабинет с графиком приема во избежание скопления людей, - рассказали в пресс-службе столичного акимата.

Врачи провели обязательное медицинское обследование сотрудников, разъяснили алгоритм введения вакцины. Стоит отметить, что коллектив автобусного парка прошел 100% вакцинацию.

С коллегами получили вакцину против коронавируса. После прививки не ощущаю никаких неприятных симптомов: ни головокружения, ни тошноты нет. Чувствую себя замечательно. Прививку решил получить, так как тесно работаю с людьми. Чем находиться в числе больных, лучше быть в числе привитых. Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться для общего блага, - отметил директор автобусного парка №3 Нурбол Искаков.

Напомним, на сегодня вакцинация и коллективный иммунитет являются самым эффективным способом предотвращения распространения коронавируса и борьбы с пандемией в целом. Для его развития необходимо привить не менее 60% взрослого населения.

По данным на 5 июля в Нур-Султане первым компонентом вакцины против КВИ привились свыше 250 тыс. человек, полную иммунизацию прошли почти 158 тыс. человек.