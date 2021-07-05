Валерий Меладзе дал "голову на отсечение" за брата: Харассмента не было

Российский певец Валерий Меладзе в интервью на YouTube-канале "Осторожно, Собчак!" ответил на обвинения в домогательствах, выдвинутые против его брата, продюсера Константина Меладзе, передает zakon.kz.

Я думаю, что к любой из этих девушек приставало огромное количество мужчин, но разве это интересно кому-нибудь? - спросил артист.

По его мнению, таким способом женщины пиарятся на имени известного продюсера.

Также певец дал "голову на отсечение" за то, что никакого харассмента "быть не могло". По словам Валерия Меладзе, продюсер является скромным и самодостаточным человеком, поэтому невозможно представить, чтобы он приставал к женщинам.

Ранее певица Ани Лорак рассказала, что Константин Меладзе намекал ей на нерабочие отношения в обмен на продвижение музыкальной карьеры. Позднее экс-участница группы "ВИА Гра" Татьяна Найник также заявила о харассменте со стороны продюсера. По ее словам, однажды он посадил ее себе на колени и схватил за бедро.