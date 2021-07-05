Токаев подтвердил незыблемость дружественных отношений с Таджикистаном

По инициативе таджикской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Центрально-Азиатском регионе в контексте обострения ситуации в Афганистане, - говорится в сообщении.

Президент Казахстана подтвердил незыблемость дружественных отношений с Таджикистаном. Казахстан выполнит договоренности, достигнутые в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в Душанбе 19-20 мая, будет продолжать оказывать помощь братскому таджикскому народу.

Главы государств условились поддерживать регулярные рабочие контакты в целях взаимного информирования о ситуации в регионе и координации действий.