Автомобиль сгорел в гаражном боксе в Актау

6 июля 2021, 00:28
Фото: скриншот

Информация о пожаре в 28А микрорайоне Актау поступила в дежурную часть 5 июля в 14:55, передает zakon.kz.

По приезду на место происшествия пожарные обнаружили горение автомобиля Lada Priora в гаражном боксе. Пожар ликвидировали в 15:15 часов, - рассказал "Ладе" старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям Актау Максат Шапхатов.

В пожаре никто не пострадал. В тушении задействовали две единицы техники и семь сотрудников пожарной службы.

Причина возгорания пока неизвестна.

Очевидцы сняли ЧП на видео.


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