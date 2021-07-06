Каким заведениям разрешат работать в Мангистауской области

Вышло новое постановление главного санврача Мангистауской области "Об ограничении и ужесточении работы объектов предпринимательства, работающих по мобильному приложению Ashyq", сообщает zakon.kz.
Согласно документу, объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни будут работать при соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест, с установлением графика работы в будние дни с 07:00 до 20:00.
Наложен запрет на работу в субботние и воскресные дни. Доставка и вынос еды в штатном режиме.
Согласно постановлению, наложен запрет на движение междугородних регулярных автобусов (микроавтобусов).
С полным текстом постановления можете ознакомиться здесь.
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