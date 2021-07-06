Беларусь подготовила ответ на санкции Евросоюза

Беларусь сформировала комплекс мер в ответ на санкции Евросоюза и может в скором времени утвердить его, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

Об этом сообщил премьер-министр страны Роман Головченко.

Хочу подчеркнуть, что комплекс мер в ответ на западные санкции готов. Мы выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам. Думаю, не за горами то время, когда мы эти решения примем и озвучим, - заявил глава Кабмина.

Санкции со стороны США и Евросоюза белорусский премьер-министр назвал попыткой шантажа и давления на страну, а их целью - смену власти в стране.

Глава Кабмина также отметил, что Минск будет пересматривать торгово-экономические отношения с ЕС. По его словам, белорусское правительство готово заместить европейские ресурсы и в финансовом секторе, если ЕС решит аннулировать ранее заключенные инвестиционные соглашения.

Мы готовы к тому, чтобы применять специальные защитные меры в отношении нашего рынка. Это касается не только инвестиционного импорта в Беларусь, но и товаров народного потребления. У нас есть все полномочия для того, чтобы действовать в защиту наших интересов, - отметил Головченко.

Премьер добавил, что Минск применит специальные защитные меры в отношении своего рынка, а также обеспечит поддержку всех слоев населения, которые могут пострадать от санкций.