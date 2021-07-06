За сутки еще 22 казахстанца умерли от коронавируса и пневмонии

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 6 июля, сообщает zakon.kz.

На 6 июля лечение от КВИ продолжают получать 33 029 человек (31 703+ и 1326 КВИ-), из них в стационарах находится 10 041 пациент, на амбулаторном уровне - 22 988 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 623 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести - 144 пациента,

• на аппарате ИВЛ - 76 пациентов.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 6 июля 2021 года

4 июля зафиксировано 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 27 человек выздоровели.



Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 57 437, летальных случаев - 1008, выздоровевших - 52 644.

На 6 июля в Казахстане первым компонентом провакцинировано 3 843 678 человек, вторым компонентом - 2 214 907 человек.