Врач развеял популярный миф о женском здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о том, что женщинам не нужны силовые упражнения, сообщает zakon.kz.

Как раз женщинам нужны, потому что это профилактика остеопороза. Как раз силовые, с гантельками, небольшие, для укрепления костей это необходимо, — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Медик подчеркнул, что любые нагрузки надо разделять на аэробные, упражнения на растяжку, на баланс и силовые нагрузки.

Мясников посоветовал сделать физические упражнения "частью своей привычки" и отметил важность спорта для здоровья.