В ДЧС предупредили об аномальной жаре в Алматы

В ДЧС города Алматы жителей города и гостей южной столицы предупредили об аномальной жаре, сообщает zakon.kz.
В соответствии со штормовым предупреждением РГП "Казгидромет" аномальная жара в городе Алматы сохраняется. В дневное время столбики термометров достигнут отметок +36+38℃, - говорится в сообщении.
Было отмечено, что жаркая погода опасна, особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, а также для людей с рисками инфаркта и инсульта.
Воздержитесь от прогулок, не увлекайтесь физической активностью. Необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты. Людям, страдающим артериальной гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление, - добавили в ДЧС.
Жителей и гостей города призвали воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.
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