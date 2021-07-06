Новые школы и детские сады открылись в Алматы в День столицы

Новые корпуса двух школ, четыре государственных детских сада, а также несколько частных образовательных учреждений открыли свои двери для алматинских детей в честь праздника столицы Казахстана, сообщает zakon.kz.

Для обеспечения доступности среднего образования в Алматы по поручению акима Бакытжана Сагинтаева ведется строительство государственных и частных школ, а также новых корпусов к уже работающим объектам образования, проводится сейсмоусиление нескольких учреждений. Эти меры позволят до конца года создать более 21 тыс. новых ученических мест.

В микрорайоне Орбита-1 Бостандыкского района состоялось открытие нового корпуса здания гимназии №60 на 600 мест. Проектная мощность гимназии после расширения составляет 1700 ученических мест. Таким образом решена проблема двухсменного обучения. В Алатауском районе города был открыт новый корпус на 125 мест лицея №166. До этого в учебном заведении было 360 мест, теперь стало 485.

Ко Дню столицы в Алматы также приурочили открытие двух частных школ: начальной школы COSMO PRIMARY SCHOOL на 60 мест в микрорайоне Баганашыл Бостандыкского района и АВС School на 130 мест в Ауэзовском районе.

По поручению акима Бакытжана Сагинтаева проводится системная работа по снижению дефицита мест в детских садах города.

В микрорайоне Акжар Наурызбайского района состоялось открытие государственного детского сада №194 на 120 мест. Создано 40 новых рабочих мест.

В микрорайоне Таусамалы Наурызбайского района двери распахнул новый государственный детский сад №193, рассчитанный также на 120 детей. Создано 40 новых рабочих мест. Кроме того, в этом же микрорайоне открыто два новых детских сада по 120 мест на территориях школ №186 и №187.

В Турксибском районе открылся частный детский сад "Адель" для 68 детей с размещением государственного образовательного заказа. А в Бостандыкском районе состоялось открытие еще одного частного детского сада ALGABAS-3 на 160 мест. Создано 35 новых рабочих мест. Детей будут набирать в том числе по государственному заказу.

Всего с начала 2021 года в Алматы открыто порядка 30 частных дошкольных организаций на 1,7 тыс. мест. До конца года планируется открытие еще 35 частных детсадов на 5 тыс. мест. Госзаказ размещен в 397 дошкольных организациях на 20 441 мест.