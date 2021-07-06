Мой путь моя страна: Легендарная актриса Татьяна Тарская о Независимости и о себе

В день рождения столицы и в Год 30-летия Независимости нашей страны любимица публики - прима Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац поделилась с соотечественниками своими мыслями о переплетении судеб - актерской и страны.



Заслуженная артистка Казахстана, кавалер ордена "Достық" II степени и ордена Дружбы (Российская Федерация) Татьяна Тарская служит Театру им. Н. Сац более полувека, и каждый выход на сцену Татьяны Николаевны – это настоящий подарок для зрителя. Как и ее героиня в спектакле "Гарольд и Мод", который вот уже на протяжении 12 лет с успехом идет на сцене театра и неизменно собирает аншлаги, Татьяна Тарская излучает жизнерадостность, оптимизм и веру в себя и людей.

В 1986 году, месяца за два до трагических декабрьских событий, наш театр возглавил приглашенный из Иркутска легендарный режиссер Борис Преображенский, – вспоминает Татьяна Николаевна. – И так совпало, что для первой постановки он взял пьесу, созвучную по своему настроению с тем непростым для всех нас периодом ‒ "Ночную повесть" польского автора Кшиштофа Хоинского. Острый детектив про противостояние мировоззрений выстрелил "точно в цель".

Надо сказать, что Независимость дала нам свободу в выборе материала, чего в советское время не позволяла партийная цензура. Тогда обязательно раз в год к знаменательным датам было принято ставить пьесы на идеологические темы, мы их так и называли – "датские" спектакли. Ни один спектакль не избегал строгой цензуры – на приемку всех новых спектаклей приходили комиссии из разных организаций. Это очень напрягало: были постоянные опасения, а вдруг не примут наш спектакль? Поэтому старались оттачивать каждый штрих, обдумывали каждое сказанное слово. Я до сих пор помню, как в первой половине 80-х мы ставили спектакль об Алие Молдагуловой, где я играла главную роль. На прогон тогда пришли аксакалы из Союза писателей Казахстана. Я очень волновалась, но, когда они после просмотра сказали: "Это наша Алия!", у меня словно гора с плеч упала.

Во времена перестройки начались идеологические послабления, спектаклей про Ленина уже не ставили, а 90-е годы и вовсе принесли нам творческую свободу. Но к тому времени в стране появились экономические трудности, было очень тяжело справляться в бытовом плане. Например, нам, артистам, между спектаклями – дневным и вечерним – вместо того, чтобы готовиться к выходу на сцену, настраивать себя на встречу со зрителем, приходилось выстаивать в длинных очередях, чтобы иметь возможность достать хоть какие-то продукты. Бывало, еле успевали прибежать к шести часам вечера в театр. Получали копейки, а цены росли как на дрожжах. Молодежь стала искать подработку в других проектах – на телевидении, в кино, в рекламе.

К счастью, бытовые трудности тех лет оказались временными. Постепенно страна становилась на ноги, крепла. Появлялось больше уверенности и в нас.



Вообще, хочу сказать, что с тех пор, как в 1968 году я приехала в Казахстан, я ни одного дня не ощутила себя на чужбине. Наоборот, для меня он был и остается райским уголком на земле с удивительными пейзажами, уникальной по своей красоте природой и отзывчивыми, доброжелательными людьми. Конечно, каждая советская республика заслуживала тогда быть самостоятельной и независимой. Все это понимали. Когда Казахстан стал суверенной республикой, никто из нас не оказался в одночасье в новой стране.

Да, она осталась, как и прежде, родной и любимой, но теперь у нее был свой, независимый путь развития и становления. И больше всего меня радует то, что мы его пережили без межнациональных конфликтов и цветных революций и добились положительных результатов в социальной, экономической и культурной сферах жизни. Конечно, во многом это заслуга нашего Первого Президента, Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, возглавившего республику в самый трудный период, когда впереди была одна неизвестность. Он верил и заражал своей уверенностью людей, и вывел страну на новый уровень развития, став гарантом нашей Независимости, - подчеркнула актриса.