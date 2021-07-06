Данияр Елеусинов сделал заявление о следующем бое с топовым соперником

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) рассказал, когда планирует вернуться на ринг и с кем проведет следующий бой, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Меня менеджеры заинтриговали — сказали, что скоро будут новости. Пока они сами дату точно не знают, ждут. Но это будет в промоушне, в шоу Triller Fight Club. Возможно, я выступлю там. Имя соперника пока не озвучили, поэтому я жду от них конкретных дат, - рассказал он в эфире передачи "Студия 7".

По его словам, примерные даты — август-сентябрь. После того, как скажут дату, Елеусинов поедет в Америку на тренировки.

На вопрос, кто может быть его следующим соперником, он ответил, что должен держать это в тайне, хотя я и сам не знает, что в тайне держать.

Менеджеры назвали возможных бойцов, однако я не могу их назвать. Но топ-оппоненты будут, - подчеркнул он.