Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем столицы, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с Днем столицы!

Наша столица – город Нур-Султан – воплощение прогресса и успехов Казахстана за годы независимости, символ силы и энергии казахстанского народа, его решимости и умения последовательно преодолевать трудности и достигать поставленных целей.

Благодаря историческому решению Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, усилиям и труду всех казахстанцев, сегодня наша столица является гордостью народа и локомотивом экономического развития Казахстана.

Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, мира и благополучия!

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин