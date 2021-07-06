Назарбаев принял участие в Саммите лидеров мировых политических партий

Первый Президент Казахстана в режиме видеоконференцсвязи принял участие в Саммите лидеров мировых политических партий, приуроченном к 100-летию Коммунистической партии Китая, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

В своем выступлении Нурсултан Назарбаев поблагодарил Председателя КНР Си Цзиньпина за приглашение принять участие и выступить на представительном политическом мероприятии.

Тема саммита - "Стремление к счастью народа - ответственность политических партий" - очень актуальна и отражает сердцевину работы политической партии Nur Otan, которую я возглавляю. В нынешнем году независимости моей страны исполняется 30 лет. Будучи правящей силой все эти годы, мы в партии с самого начала определили свой главный приоритет: ее победы и достижения не имеют ценности, если не ведут к росту благосостояния сограждан и общества в целом. Нурсултан Назарбаев

Первый Президент Казахстана особо отметил достижения Казахстана за годы независимости, подчеркнув, что результаты развития во многом были достигнуты благодаря доверию и поддержке партии Nur Otan со стороны соотечественников.

Мы продолжаем работу по обеспечению достойного уровня жизни граждан и модернизации Казахстана как социально-ориентированного государства. Наша цель - к 2050 году войти в число 30 наиболее развитых стран мира. Нурсултан Назарбаев

Кроме того, Елбасы поделился своим видением развития новой платформы для многостороннего диалога на уровне политических объединений, инициированной китайской стороной.

Пандемия Covid-19 еще раз доказала, что эффективно ответить на глобальные вызовы можно лишь при условии международного партнерства и взаимной поддержки. Политические партии могут и должны сыграть здесь свою положительную роль. При этом очевидно, что современная модель международных отношений должна быть основана на равноправии, взаимном уважении традиций, ценностей и особенностей всех сторон, - сказал Первый Президент Казахстана.

Председатель партии Nur Otan отметил, что сейчас необходимо использовать кооперационный подход в деле равномерного и справедливого распространения вакцин от Covid-19 среди всех стран мира.

Елбасы также указал на важность работы политических партий по минимизации глобальных вызовов и снижению неравенства в развитии.

Выступаю за то, чтобы голос нашей аудитории в мире был слышен гораздо четче и громче. В частности, полагаю, что политическим партиям можно наладить более тесное взаимодействие в целях того, чтобы внести свой вклад в преодоление геополитической напряженности. Нурсултан Назарбаев

В завершение Елбасы подчеркнул, что партия Nur Otan и Коммунистическая партия Китая вносят свою большую лепту в укрепление вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и КНР.