Время для бесплатного переход на Windows 11 ограничат

Часть владельцев компьютеров с операционной системой Windows 10 сможет бесплатно обновить ее до новой Windows 11, сообщает zakon.kz.

Разработчики из Microsoft объяснили, какие ограничения будут действовать для желающих получить новую операционную систему.

Их ПК должен будет соответствовать довольно строгим минимальным системным требованиям. К тому же это должна быть лицензионная копия операционной системы Windows 10.

При этом пообещали: в течение как минимум года с момента выхода Windows 11 брать с владельцев ПК с Windows 10 денег за апгрейд ОС не будут. В то же время, "Microsoft оставляет за собой право в конце концов прекратить бесплатное обновление".

Владельцы ПК на базе Window 10, не заинтересованные в Windows 11, смогут продолжить пользоваться "десяткой", поскольку поддержка и выпуск обновлений для данной версии ОС будет продолжаться до 2025 года.