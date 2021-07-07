Землетрясение магнитудой 4.7 произошло на юго-западе от Алматы

7 июля 2021, 06:50
Фото: 24kz

Ночью 7 июля на юго-западе от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

7 июля 2021 г. в 00:16 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 649 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.3.
Магнитуда MPV 4.7.
Координаты эпицентра 38.40° с.ш. 72.55° в.д.
Глубина 50 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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