Землетрясение магнитудой 4.7 произошло на юго-западе от Алматы

Ночью 7 июля на юго-западе от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

7 июля 2021 г. в 00:16 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 649 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.3.

Магнитуда MPV 4.7.

Координаты эпицентра 38.40° с.ш. 72.55° в.д.

Глубина 50 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет