Появилось видео с места крушения самолета Ан-26 с 28 пассажирами

Ан-26 летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. При заходе на посадку связь с самолетом пропала, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Позднее спасатели обнаружили его обломки около скалы. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли

Первая группа спасателей добралась до места крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Видео опубликовало агентство "Камчатка-информ".

Также спасатели обнаружили тела погибших.

Первые тела начинают доставать [из воды]. В режиме реального времени. По количеству [погибших] - ситуация все время меняется, - сказал глава региона Владимир Солодов.

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Он добавил, что на месте будут работать судмедэксперты.

[Они] будут принимать решения в зависимости от состояния тел и процедур. На место происшествия тоже сейчас вылетает, как только у нас погодные условия позволят, отсюда, из Петропавловска, судмедэкспертиза следственного управления Следственного комитета, - сказал Солодов.