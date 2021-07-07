Пентагон призвал власти США дать ответ на атаки "российских" хакеров

В Пентагоне заявили, что правительство Соединенных Штатов должно дать межведомственный ответ на кибератаки хакеров, находящихся на территории России, сообщает zakon.kz.

Мы полагаем, что ответ США должен быть со стороны всего правительства, межведомственным, а не только со стороны какого-либо одного ведомства, – приводит слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби ТАСС.

Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на компьютерные сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация, находящаяся, вероятно, в России.