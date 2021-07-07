Правмедиа: О принятых поправках в земельное законодательство

Дамы и господа!

9 июля в 15:00 по времени Нур-Султана приглашаем вас принять участие в прямом эфире Правмедиа на тему: "Итоги работы Комиссии по земельной реформе и новые поправки в Земельный кодекс: действующие проблемы, ожидания общества, нововведения, перспективы реализации этих норм".

Бакытжан Базарбек, ведущий эксперт по земельным отношениям в РК и один из соавторов внесенных недавно поправок в Земельный кодекс, расскажет, как и для чего вносились изменения и что они изменят в жизни казахстанцев.

Вы узнаете:

О создании рынка права землепользования и снятии запретов на отчуждение права землепользования без выкупа;

О запрете на изменение целевого назначения земельных участков, предоставленных для ведения крестьянского хозяйства, на садоводство и дачное строительство;

О внедрении специального радиуса (внутренних и внешних границ) в сельских населенных пунктах для резервирования земель под общественные пастбища;

Об установлении ограничения размеров выставляемых на конкурс земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского хозяйства и товарного сельскохозяйственного производства;

Об отмене районных и городских земельных комиссий при районных и городских акиматах;

Об открытом государственном земельном кадастре, поправках в Закон "О персональных данных" и открытии сведений о собственниках земель и землепользователях в базе данных АИС ГЗК;

О возврате контрольных функций Комитету по управлению земельных ресурсов МСХ РК и подразделениям земельной инспекции, введении космомониторинга земель;

О введении моратория на предоставление права частной собственности на земли сельхозназначения.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Ждем вас!