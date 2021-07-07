Правмедиа: О принятых поправках в земельное законодательство

Дамы и господа!
9 июля в 15:00 по времени Нур-Султана приглашаем вас принять участие в прямом эфире Правмедиа на тему: "Итоги работы Комиссии по земельной реформе и новые поправки в Земельный кодекс: действующие проблемы, ожидания общества, нововведения, перспективы реализации этих норм".
Бакытжан Базарбек, ведущий эксперт по земельным отношениям в РК и один из соавторов внесенных недавно поправок в Земельный кодекс, расскажет, как и для чего вносились изменения и что они изменят в жизни казахстанцев.
Вы узнаете:
Участие бесплатное по предварительной регистрации.
Ждем вас!
Хотите быть в курсе важных новостей?