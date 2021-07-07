Хакеры стали чаще атаковать Казахстан

Количество кибератак в Казахстане выросло на 20% за год, сообщает zakon.kz.

По данным службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT, за первое полугодие было зарегистрировано более 13,9 тыс. случаев нарушения компьютерной безопасности - на 20,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналитики Ranking.kz отметили, что это самый высокий показатель за все время наблюдений.

Почти половина компьютерных инцидентов приходится на ботнеты*, при этом их доля сокращается. Так, за последний год она уменьшилась с 49,5% до 45,3%, а в 2019 году составляла 82,7%, - говорится в публикации.

За январь-июнь было зарегистрировано 6,3 тыс. инцидентов, связанных с ботнетами, - на 10% больше, чем годом ранее. До этого три года подряд их количество сокращалось.

* Ботнет, или зомби-сеть - это сеть компьютеров, зараженных вредоносной программой, позволяющей злоумышленникам удаленно управлять чужими машинами без ведома их владельцев.

Кроме ботнетов, значительное количество компьютерных инцидентов приходится на обнаружение вредоносного ПО: за год количество таких случаев выросло в 3,1 раза и за январь-июнь 2021 года составило 3,9 тыс.

Следом идет отсутствие доступа к интернет-ресурсу: 1,2 тыс. инцидентов, минус 23,7%.