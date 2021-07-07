Аскар Шакиров избран зампредседателя парламентской ассамблеи ОБСЕ

Заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров принял участие в работе состоявшейся в Вене (Австрия) летней сессии парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает zakon.kz.

В ходе заседания постоянного комитета и пленарного заседания парламентарии ОБСЕ обсудили текущую деятельность и приоритеты парламентской ассамблеи, приняли решения по актуальным вопросам международной повестки дня.

В рамках сессии состоялись выборы в руководящий состав парламентской ассамблеи ОБСЕ, по итогам которых вице-спикер Сената Аскар Шакиров был избран заместителем председателя организации. пресс-служба Сената