Аскар Шакиров избран зампредседателя парламентской ассамблеи ОБСЕ

7 июля 2021, 10:35
Фото: senate.parlam.kz

Заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров принял участие в работе состоявшейся в Вене (Австрия) летней сессии парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает zakon.kz.

В ходе заседания постоянного комитета и пленарного заседания парламентарии ОБСЕ обсудили текущую деятельность и приоритеты парламентской ассамблеи, приняли решения по актуальным вопросам международной повестки дня.

В рамках сессии состоялись выборы в руководящий состав парламентской ассамблеи ОБСЕ, по итогам которых вице-спикер Сената Аскар Шакиров был избран заместителем председателя организации. пресс-служба Сената


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?