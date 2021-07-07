Депутаты Мажилиса начали работу в регионах

Депутаты Мажилиса выехали для работы в регионы. Парламентарии проанализируют выполнение предвыборных программ, расскажут о принятых законодательных новшествах, а также возьмут на контроль решение вопросов, актуальных для региона и его жителей, передает zakon.kz.

По завершении первой парламентской сессии председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание депутатского корпуса на важности работы в регионах.

Мажилисмены намерены проанализировать, как выполняются на местах задачи предвыборных программ, какие меры предпринимаются для повышения производственного, сельскохозяйственного потенциала регионов, как решаются социальные вопросы населения. Для этого депутаты парламентских фракций партий Nur Otan, "Ак жол", Народной партии Казахстана, а также депутатский группы АНК побывают на объектах промышленности, здравоохранения, образования, в крестьянских хозяйствах, обсудят актуальные для каждого региона вопросы, проведут приемы граждан не только в областных центрах, но и отдаленных населенных пунктах.

Кроме того, мажилисмены расскажут о принятых законодательных новшествах.

Все высказанные вопросы, предложения и проблемы депутаты намерены обобщить, направить в Правительство для принятия конкретных решений, а также учесть в своей дальнейшей законодательной работе.

Работа депутатов в регионах будет организована с учетом эпидемиологической ситуации и санитарных требований.