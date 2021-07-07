Проезд по улице Курмангазы временно ограничат в Алматы

В Алматы временно ограничат проезд по ул. Курмангазы, сообщает zakon.kz.

С 12:00 7 июля до 09:00 8 июля будет ограничено движение автотранспорта по ул. Курмангазы - от пр. Достык до ул. Зенкова. ТОО "Алматинские тепловые сети"

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время проведения аварийных работ после гидравлических испытаний на теплосетях, проходящих под проезжей частью указанного уличного сегмента.

Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка. ТОО "Алматинские тепловые сети"