Mercedes и BMW "пострадали" от пьяного водителя

7 июля 2021, 11:23
Фото: politika09.com

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал массовое ДТП в Алматы, сообщает zakon.kz.

По данным полиции города, инцидент произошел вечером 5 июля.

Двигаясь по ул. Казачка в северном направлении, водитель врезался в Mercedes, а затем протаранил BMW. Пострадавших нет, - уточнил начальник Управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

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Публикация от @dorogi_almaty_official +21???????? (@dorogi_almaty_official)

На видео, опубликованном в Instagram, водитель после совершенного ДТП ведет себя агрессивно и пытается "разобраться".


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