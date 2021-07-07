В Кокшетау запущено строительство второй очереди индустриально-технологического парка КАИК

Ведущий производитель сельскохозяйственной техники - "Казахстанская Агро Инновационная Корпорация" (КАИК), входящая в группу компаний "Вираж", - запустил строительство 2-й очереди индустриально-технологического парка.

Как рассказали в КАИК, на территории завода планируется создание двух дополнительных производственных блоков площадью 12 000 кв. м. Один из них будет задействован под лицензионную сборку продукции лидера по производству зерноуборочных комбайнов, шарнирно-сочлененных тракторов высокого тягового класса - Ростсельмаш. Здесь будут осуществляться такие технологические процессы, как сварка, покраска, раскрой приспособлений для уборки зерна и транспортных телег. Ожидается, что модуль будет оснащен передовым современным оборудованием с программным управлением.

На втором модуле будут установлены две линии для сборки тракторов Минского тракторного завода - Belarus, а также налажены процессы по сварке и окраске кабин. Здесь же будет размещено производство навесного и прицепного оборудования к этим тракторам и коммунальной технике.

Несмотря на пандемию коронавируса и экономические потрясения, связанные с ней, мы запустили строительство второй очереди, чтобы обеспечить спрос на нашу продукцию, и конечно, мы не забываем о наших обязательствах перед Правительством РК. Финансирование строительства осуществляется при поддержке крупнейшего банка страны - Halyk Bank в рамках государственной программы "Экономика простых вещей". Это большой проект для нашей компании, позволяющий насытить рынок необходимой сельскохозяйственной техникой, которая поможет аграриям своевременно обновлять собственный парк, налаживать процессы и развивать бизнес, - отметил генеральный директор КАИК Олег Балыбин.

"Бизнес-проекты в аграрном секторе экономики Казахстана - это особое направление финансирования в структуре кредитования Halyk Bank. Мы поддерживаем проекты, связанные с расширением действующих производств и обновлением материально-технической базы отрасли, поскольку заинтересованы в дальнейшем поступательном развитии предприятий агропромышленного комплекса Казахстана. Аграрный сектор - основополагающий в вопросе формирования продовольственной безопасности страны, и кроме традиционной господдержки мы видим увеличение частных инвестиций, что положительно сказывается на отрасли. Эффективное партнерство в рамках данного проекта не только поддержит развитие предприятия, но и в конечном итоге послужит вкладом в экономику Акмолинской области", - прокомментировал событие заместитель председателя правления банка Мурат Кошенов.

Ожидается, что уже в 2021 году будет выпущено более 1500 тракторов МТЗ, до 200 зерноуборочных комбайнов, порядка 300 энергонасыщенных тракторов RSM, а количество прицепного и навесного оборудования увеличится до 3000 единиц. По словам генерального директора ТОО "КАИК", запуск второй очереди позволит значительно увеличить производственную мощность предприятия, а также создаст дополнительно 200 рабочих мест квалифицированных специалистов.

Только в 2020 году на имеющихся производственных площадях первой очереди КАИК было собрано и реализовано более 800 тракторов МТЗ, около 200 энергонасыщенных тракторов RSM. Также здесь было выпущено более 150 зерноуборочных комбайнов ACROS и TORUM и свыше 2000 единиц прицепного и навесного оборудования.

Изношенный парк сельскохозяйственной техники затрудняет развитие АПК страны и как следствие - негативно сказывается на конкурентоспособности продукции казахстанских аграриев. Впрочем, из-за старой техники под угрозой могут оказаться посевные и уборочные кампании. С учетом ценовой доступности сельхозтехники и программ поддержки со стороны государства казахстанские аграрии могут обновить свою технику.

Сотрудничество государства, производителей сельскохозяйственной техники и банков в части реализации государственных программ позволяет создавать конкурентоспособные производственные предприятия, оснащать их передовым оборудованием и в итоге улучшать не только машиностроительный, но и сельскохозяйственный сектор.